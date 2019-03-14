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Alacaklısını Evinin Önünde Tüfekle Vurarak Yaraladı

1 saat önce

Alacaklısını evinin önünde tüfekle vurarak yaraladı Kaçmaya çalışan saldırgan polise yakalandıBOLU - Bolu'da kendisine borçlu olduğunu iddia ettiği şahsı evinin önünde tüfekle vurarak yaralayan saldırgan, kaçmak istediği sırada çevik kuvvet polisleri tarafından yakalandı.

Alacaklısını evinin önünde tüfekle vurarak yaraladı
Kaçmaya çalışan saldırgan polise yakalandı

BOLU - Bolu'da kendisine borçlu olduğunu iddia ettiği şahsı evinin önünde tüfekle vurarak yaralayan saldırgan, kaçmak istediği sırada çevik kuvvet polisleri tarafından yakalandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında İhsaniye Mahallesi Ağdacı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçiliği yapan Yılmaz Durmuşisimli şahıs, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan emlakçı Murat Kavakçıile Kavakçı'nın yaşadığı evin önünde karşılaştı. İkili arasında borç nedeniyle yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Durmuş, aracında bulunan pompalı tüfekle Kavakçı'yı bacaklarından vurarak yaraladı.
Yaralı tedavi altına alındı
Kanlar içerisinde yerde kalan Kavakçı'yı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Murat Kavakçı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı Murat Kavakçı'nın, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Yanlış yöne kaçınca yakalandı
Kavakçı'yı bacaklarından vuran Durmuş, kaçmak istediği sırada olay yerine 100 metre uzaklıkta olan Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nın olduğu sokağa girdiği sırada, nöbet tutan çevik kuvvet polisleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Durmuş, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

İhsaniye, Bolu, 3. Sayfa
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