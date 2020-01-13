Alacaklısını öldürmeye gitmeden, iki kişiyi daha öldürmüş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alacaklısını öldürmeye gitmeden, iki kişiyi daha öldürmüş - Son Dakika

Alacaklısını öldürmeye gitmeden, iki kişiyi daha öldürmüş

6 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün alacaklısı olduğu kişiyi öldürüp intihar eden şahsın, olay yerine gitmeden iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı.

Alacaklısını öldürmeye gitmeden, iki kişiyi daha öldürmüş, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün alacaklısı olduğu kişiyi öldürüp intihar eden şahsın, olay yerine gitmeden iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Pamukkale ilçesinde bulunan Küçükdere Mahallesi'ne giden Hüseyin Arslan, alacaklısı olduğu Ramazan Küçük'ü öldürüp, 3 kilometre uzaklıkta boş bir tarlada intihar etti. Katilin, olay yerine gitmeden önce kendi iş yerinde iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Sabah saatlerinde cenazelere ulaşılırken, iş yeri mühürlendi.


Olayla ilgili ekiplerin incelemeleri devam ediyor. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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