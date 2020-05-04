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Alacaklısını tehdit ettiği iddia edilen İngiliz Bakan istifa etti
22 dakika önce
İngiltere'nin Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns, babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiğinin belirtilmesinin ardından istifasını açıkladı.
İngiltere'nin Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns, babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiğinin belirtilmesinin ardından istifasını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 04:00
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