ALACAKLISININ EVİNİN ÖNÜNE SES BOMBASI ATTI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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ALACAKLISININ EVİNİN ÖNÜNE SES BOMBASI ATTI, O ANLAR KAMERADA

24.05.2023 21:21

Adana'da bir kişi, borç verdiği kişinin evinin önüne parasını ödemediği için ses bombası attı. Ses bombasının patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir sokağa giren şüpheli, bölgedeki bir evin önüne ses bombası atıp kaçtı.

ŞÜPHELİ KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Bombanın patlaması sonucu alev topunun oluştuğu sokağın sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin ses bombası attığı anları sokakta bulunan güvenlik kamerasında tespit etti.

PARASINI ALAMAYINCA BOMBA ATMIŞ

Yapılan soruşturma sonucu, parasını geri alamadığı için alacaklısının evinin önüne ses bombası attığı belirlenen şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALACAKLISININ EVİNİN ÖNÜNE SES BOMBASI ATTI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALACAKLISININ EVİNİN ÖNÜNE SES BOMBASI ATTI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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