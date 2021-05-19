Alaçam'da 19 Mayıs kutlaması

Samsun'un Alaçam ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programın sunuculuğunu güreş hocası Murat Sağlam tarafından yapıldı. İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Kübranur Yeşilyurt tarafından günün önemine dair şiir okunması akabinde Alaçam Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden Zehra İnan tarafından yan flüt dinletisi ile son buldu.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan ile çok sayıda kurum müdürü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN