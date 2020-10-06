Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Yukarı Akgüney Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın evinde ve bahçesinde dedektör köpeği Ozon ile yapılan aramada 4 bin 100 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:19 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Alaçam'da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika