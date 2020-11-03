Alaçam'da 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Alaçam'da 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
03.11.2020 18:45
Samsun'un Alaçam ilçesinde 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Güvenli Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında yapılan kimlik sorgulamasında, "kullanılmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B.(31) isimli şahsın yakalandı.
T.B., Alaçam Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı AK Partili Cahit Turhan, "Vergi affı" tartışmalarına son noktayı koydu: Af yok, yapılandırma var Rusya'nın "sosis kralı" evinin bahçesindeki saunada arbaletle öldürüldü Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşma sayesinde kurtuldular Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi