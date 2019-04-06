Alaçam'da Asayiş Uygulaması
31 dakika önce
Alaçam'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Alaçam
'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Alaçam İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün desteğiyle yaptıkları uygulamada 448 kişinin GBT sorgulamasını yaptı.
Uygulamada, haklarında tutuklama kararı bulunduğu belirlenen 2 kişi ile asker kaçağı olduğu tespit edilen 8 kişi yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.
Umuma açık 8 yerin kontrol edildiği uygulamada 1 araç trafikten men edildi, 5 bin 534 lira para cezası kesildi, 5 gram esrar ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:22 Kaynak: AA
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