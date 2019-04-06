Son Dakika Haberleri: Alaçam'da Asayiş Uygulaması

Alaçam'da Asayiş Uygulaması

31 dakika önce

Alaçam'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Alaçam'da jandarma ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün desteğiyle yaptıkları uygulamada 448 kişinin GBT sorgulamasını yaptı.

Uygulamada, haklarında tutuklama kararı bulunduğu belirlenen 2 kişi ile asker kaçağı olduğu tespit edilen 8 kişi yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Umuma açık 8 yerin kontrol edildiği uygulamada 1 araç trafikten men edildi, 5 bin 534 lira para cezası kesildi, 5 gram esrar ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:22 Kaynak: AA

Jandarma, Alaçam, Güncel
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