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Alaçam'da Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı

6 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Alaçam'da Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı, System.String[]

Samsun'un Alaçam ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda Resai Aydın İlkokulu düzenlenen programda saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilmesi ile ilgili slayt gösterisi yapıldı. Program öğrencilerin şiirler okuması ve Başlık Parası isimli oyunuyla son buldu.


Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ömer Şener, Fatih Mehmet Öztürkçe, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ersin İleri ve Okul Müdürleri katıldı. - SAMSUN

Aralık, Alaçam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:12 Kaynak: İHA
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