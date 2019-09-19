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Alaçam'da Gaziler Günü kutlandı

1 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

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Samsun'un Alaçam ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.


Tören, Kaymakam Fikret Zaman ve Belediye Başkanı İlyas Acar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edilen programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Uzman Jandarma Hakan Bekdemir tarafından yapıldı. Bekdemir, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra, Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde ve iç güvenlik harekatı sonucunda kazanılan gazilerimizi onurlandırdığımız gündür. Kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır" dedi.


Gaziler adına konuşan Kıbrıs Gazisi Raif Karatepe de, "Her zaman daha da güçlenen Türk ordusu vatanımızı hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesidir. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıdır" diye konuştu.


Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene İlçe Emniyet Müdür Vekili Erolcan Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Kuruçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
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