Alaçam'da jandarma 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Toplu Mahallesi'nde E.Ş. isimli şahsın ikametine baskın düzenledi. Yapılan baskında toplam 12 kilo kubar ve toz esrar ele geçirdi. Yapılan operasyonda jandarma ekipleri E.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN