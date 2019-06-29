Alaçam'da jandarmadan asayiş uygulaması
1 saat önce
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Alaçam
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:35 Kaynak: AA
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamada 250 kişinin GBT kaydını inceledi.
Uygulamada 6 yoklama kaçağı yakalandı, 2 kişi uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı.
Uygulamada 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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