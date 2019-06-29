Son Dakika Haberleri: Alaçam'da jandarmadan asayiş uygulaması
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Alaçam'da jandarmadan asayiş uygulaması

1 saat önce

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Alaçam'da jandarmadan asayiş uygulaması, System.String[]
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamada 250 kişinin GBT kaydını inceledi.
Uygulamada 6 yoklama kaçağı yakalandı, 2 kişi uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı.
Uygulamada 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:35 Kaynak: AA
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