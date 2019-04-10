Son Dakika Haberleri: Alaçam'da Kaçak Orman Emvali Bulundu

Alaçam'da Kaçak Orman Emvali Bulundu

1 saat önce

Alaçam'da 17 ton kaçak orman emvali ele geçirildi.

Alaçam'da Kaçak Orman Emvali Bulundu, System.String[]
Alaçam'da 17 ton kaçak orman emvali ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ile Alaçam Orman İşletme Şefliği ekipleri, Doyran Mahallesi'nde T.B, C.B. ve M.U'nun orman emvali kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslerde yapılan aramada bulunan 17 ton kaçak orman emvaline el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

El konulan orman emvali, Alaçam Orman İşletme Şefliğine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:13 Kaynak: AA
Doyran, Alaçam, Güncel
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