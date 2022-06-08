Alaçam'da KADES tanıtıldı - Son Dakika
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Alaçam'da KADES tanıtıldı

08.06.2022 16:41
Alaçam'da KADES tanıtıldı

Samsun'un Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kadınların acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) tanıtıldı.

Samsun'un Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kadınların acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) tanıtıldı.

KADES tanıtım faaliyetleri kapsamında birçok farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilirken, Alaçam ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, semt pazarında kadınlara KADES mobil uygulamasını tanıttı. Pazar yerinde tezgahları gezerek kadınları bilgilendiren polisler, muhtemel bir şiddet ve taciz durumlarında kullanabilecekleri uygulama hakkında detaylı bilgi vererek, kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını ifade etti. Kadınlara broşür dağıtan ekipler, bazılarının telefonuna KADES'i indirerek nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi. Kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanan etkinliğe, kadınlar yoğun ilgi gösterirken çevreye asılan ve "Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında" yazılı afişler de görenlerin beğenisini topladı. - SAMSUN

Alaçam'da KADES tanıtıldı
Alaçam'da KADES tanıtıldı
Alaçam'da KADES tanıtıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Alaçam, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaçam'da KADES tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Alaçam'da KADES tanıtıldı - Son Dakika
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