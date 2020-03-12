Alaçam'da Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaçam'da Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika

Alaçam'da Mehmet Akif Ersoy anıldı

6 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi.

Alaçam'da Mehmet Akif Ersoy anıldı, System.String[]

Samsun'un Alaçam ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi.


İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ncu yıl dönümü Şehit Muhammet Ali Aksu İlk/Ortaokulu konferans salonunda yapıldı. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" saygı duruşu yapılması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Orhan Bal'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başladı.


Okul Müdürü Ali Ak tarafından yapılan günün anlam önemini belirten konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın, aziz milletin bir diriliş destanı olduğunu söyledi.


İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler seslendirdikleri İstiklal Marşı'nı tekrar okuyarak izleyicilerden tam not aldılar. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Fikret Zaman ve Belediye Başkanı İlyas Acar tarafından verildi.


Programa İlçe Jandarma Komutanı Murat Demirel, İlçe Emniyet Müdür V. Erol Can Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, şube müdürleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. - SAMSUN

Alaçam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
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