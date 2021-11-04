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Alaçam'da sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi - Son Dakika

Alaçam'da sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi

04.11.2021 12:42
Alaçam'da sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi

Alaçam ilçesi Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından açılan sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi.

Alaçam ilçesi Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından açılan sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi.

Kursta başarılı olan 25 kursiyere belgelerini HEM Müdürü Ersin İleri takdim etti.

İleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede küçük ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 104 saat süreli sürü yönetimi elemanı kursu açtıklarını söyledi.

Kurs eğitmeni olarak Samsun Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Murat Karagöl, Birlik Başkan Yardımcısı İbrahim Akar ile Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Uğur Cibal'ın görev aldığını belirten İleri, şunları kaydetti:

"Kurs eğitmenlerimiz tarafından sürü elemanı yetiştirme kursunda kursiyerlere, sürünün sevk ve idaresini sağlamak, sürü yöneticiliğinde güvenlik, sürüyü beslemek için uygun mera ve alanları öğrenmek, hayvan sağlığı, beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, koyun ağılı, keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konuları anlatıldı."

İleri, vatandaşlardan talep geldiği sürece küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve çobanlığın daha cazip hale getirilmesi amacıyla sürü yönetimi elemanı kursu açmaya devam edeceklerini kaydetti.

Alaçam'da sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi
Alaçam'da sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi
Alaçam'da sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi
Alaçam'da sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi

Halk Eğitimi Merkezi, Ziraat Mühendisi, Damızlık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaçam'da sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi - Son Dakika


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