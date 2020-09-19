Alacam'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Alacam'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alacam'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Yenice Mahallesi'nde R.S'ye (56) ait evin bahçesinde narkotik dedektör köpeği 'Ozon' ile arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde ekili vaziyette 57 kök kenevir, evde yapılan aramada da 500 gram kubar esrar, 1 adet seri numarasiz çift kırma av tüfeği ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Uyuşturucu, Jandarma, Alaçam, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 05:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacam'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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