Son Dakika Haberleri: Alaçam Dağları'nda orman yangını
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Alaçam Dağları'nda orman yangını

41 dakika önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı. Dursunbey ilçesine bağlı olan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.
(Hüdayi Demirhan/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:45 Kaynak: İHA
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