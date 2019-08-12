Alaçam Dağları'nda orman yangını
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı. Dursunbey ilçesine bağlı olan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:45 Kaynak: İHA
(Hüdayi Demirhan/İHA)
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