Alaçam Dağları'nda orman yangını
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Alaçam Dağları'nda orman yangınıBALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı.
Alaçam Dağları'nda orman yangını Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:59 Kaynak: İHA
BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı.
Dursunbey ilçesine bağlı olan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.
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