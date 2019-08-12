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Alaçam Dağları'nda orman yangını

27 dakika önce

Alaçam Dağları'nda orman yangınıBALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı.

Alaçam Dağları'nda orman yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı.
Dursunbey ilçesine bağlı olan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:59 Kaynak: İHA
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