Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı
1 saat önce
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
Dursunbey ilçesine bağlı olan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı. - BALIKESİR
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