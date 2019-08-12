Son Dakika Haberleri: Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı
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Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı

1 saat önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı.

Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı, System.String[]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı.

Dursunbey ilçesine bağlı olan Alaçam Dağları'nda orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı. - BALIKESİR
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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