Alaçam'daki örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü - Son Dakika

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Alaçam'daki örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü
6 saat önce
Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:16 Kaynak: AA
Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü.
Hüseyin Dede mevkisinde tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 dekar alan zarar gördü.
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