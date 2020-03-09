Alaçam'daki örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaçam'daki örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü - Son Dakika

Alaçam'daki örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü

6 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü.

Alaçam'daki örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü, System.String[]

Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü.

Hüseyin Dede mevkisinde tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Samsun, Alaçam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mart 2020
00:00 Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2)
00:00 İtalya Başbakanı Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında...
00:00 Kuveyt koronavirüse karşı önlemleri artırıyor
23:59 Gürcistan'da koronavirüs vakası 15'e yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:06:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaçam'daki örtü yangınında 3 dekar alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]