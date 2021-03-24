Alaçam'dan çalınan motosiklet Bafra'da bulundu - Son Dakika

Samsun'un Alaçam ilçesinde park halindeyken çalınan motosiklet, Bafra'da terk edilmiş bir vaziyette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, akşam üzeri yürüyüş yapmak için motosikletiyle Fatih Mahallesi Geyikkoşan mevkisine giden M.Y., burada yürüyüş yolunda 55 ABF 740 plakalı motosikletini park edip yürüyüşe çıktı. 10 dakika sonra geldiğinde motosikletini yerinde bulamayan M.Y., polisi arayarak durumu bildirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda motosikleti çalan şahsın Alaçam-Bafra karayolunda bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yapıp motosiklete benzin aldıktan sonra Bafra istikametine gittiğini belirledi. Şüpheli, burada güvenlik kameralarına yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı motosiklet Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta terk edilmiş bir vaziyette bulundu.

Motosiklet hırsızlığı zanlısını yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. - SAMSUN