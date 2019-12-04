Alaçam Devlet Hastanesi çatısında çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Alaçam ilçesinde devlet hastanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alaçam Devlet Hastanesinin çatısından alevlerin yükseldiğini görülmesi üzerine durum itfaiyeye bildirdi. Hastanedeki 5 hasta Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Alaçam İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevlerin rüzgarın da etkisiyle çatıyı sarması üzerine çevredeki yakın ilçelerden de itfaiye ekipleri takviye olarak çağrıldı.

Polis ve jandarma ekipleri hastane etrafında tedbir aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Hastane çatısında hasar oluştu.