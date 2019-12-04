Son Dakika Haberleri: Alaçam Devlet Hastanesi çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika Güncel Alaçam Devlet Hastanesi çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Alaçam Devlet Hastanesi çatısında çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde devlet hastanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alaçam Devlet Hastanesi çatısında çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Samsun'un Alaçam ilçesinde devlet hastanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alaçam Devlet Hastanesinin çatısından alevlerin yükseldiğini görülmesi üzerine durum itfaiyeye bildirdi. Hastanedeki 5 hasta Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Alaçam İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevlerin rüzgarın da etkisiyle çatıyı sarması üzerine çevredeki yakın ilçelerden de itfaiye ekipleri takviye olarak çağrıldı.

Polis ve jandarma ekipleri hastane etrafında tedbir aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Hastane çatısında hasar oluştu.

Samsun, Alaçam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadının evindeki televizyon aniden alev aldı, canını zor kurtardı!
Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 15:35:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaçam Devlet Hastanesi çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]