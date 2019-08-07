Son Dakika Haberleri: "Alaçam Esnafına Sahip Çık" kampanyası
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"Alaçam Esnafına Sahip Çık" kampanyası

2 saat önce

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca "Alaçam Esnafına Sahip Çık" kampanyası başlatıldı.

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca "Alaçam Esnafına Sahip Çık" kampanyası başlatıldı.

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, küçük ölçekli esnafların ayakta kalmalarını sağlamak amacıyla "Alaçam Esnafına Sahip Çık" adı altında kampanya başlattıklarını söyledi.

Özyılmaz, "İlçe merkezi ve kırsal mahallerde bulunan küçük ölçekli esnafları 'Alaçam Esnafına Sahip Çık' adlı afiş dağıtarak, Alaçam esnafımıza sahip çıkalım, cebinizde paranız olmadığında bir ihtiyacınız olduğu anda size sahip çıkan Alaçam esnafınızdır" dedi.

Vatandaşlara ve Alaçam esnafına amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Özyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Yaptırdığımız afişlerimizi, odamıza kayıtlı yaklaşık 700 esnafımızın iş yeri girişine astırıyoruz. Ekonomik çarkın dönmesi ve küçük esnafımızın ayakta kalması için herkesi kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN
Alaçam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:27 Kaynak: İHA
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