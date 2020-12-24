Alaçam Kaymakamı Zaman'dan yardıma muhtaç aileye ziyaret - Son Dakika

Alaçam Kaymakamı Zaman'dan yardıma muhtaç aileye ziyaret

24.12.2020 13:49
Alaçam Kaymakamı Zaman'dan yardıma muhtaç aileye ziyaret, System.String[]

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, yardıma muhtaç anne ile oğlunu ziyaret etti.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, yardıma muhtaç anne ile oğlunu ziyaret etti.

Kaymakam Zaman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem ve Kapaklı Mahalle Muhtarı Sedat Topal ile Kapaklı Mahallesi'nde bulunan 90 yaşındaki Cennet Semiz ve 48 yaşındaki oğlu Aziz Semiz'i evlerinde ziyaret etti.

Zaman, ailenin her türlü ihtiyacının karşılanacağını belirterek, evleri yapılana kadar köydeki okulunun lojmanında kalacaklarını, evin tadilatının da en kısa sürede biteceğini söyledi.

Zaman ve beraberindekiler, okulun yanındaki lojmanda da incemelemerde bulundu

Fikret Zaman, Alaçam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaçam Kaymakamı Zaman'dan yardıma muhtaç aileye ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Koronavirüs özellikle son 2 aydır daha agresif Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti
Ankara ve İstanbul'un yeni başsavcıları belli oldu Ankara ve İstanbul'un yeni başsavcıları belli oldu         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı         
13:18
5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu 5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu         
13:10
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Her yağmurda heyelan meydana gelen mahallede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor Her yağmurda heyelan meydana gelen mahallede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor         
12:04
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı         
10:18
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 13:54:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaçam Kaymakamı Zaman'dan yardıma muhtaç aileye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei