Alaçam Kaymakamı Zaman'dan yardıma muhtaç aileye ziyaret - Son Dakika

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, yardıma muhtaç anne ile oğlunu ziyaret etti.

Kaymakam Zaman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem ve Kapaklı Mahalle Muhtarı Sedat Topal ile Kapaklı Mahallesi'nde bulunan 90 yaşındaki Cennet Semiz ve 48 yaşındaki oğlu Aziz Semiz'i evlerinde ziyaret etti.

Zaman, ailenin her türlü ihtiyacının karşılanacağını belirterek, evleri yapılana kadar köydeki okulunun lojmanında kalacaklarını, evin tadilatının da en kısa sürede biteceğini söyledi.

Zaman ve beraberindekiler, okulun yanındaki lojmanda da incemelemerde bulundu