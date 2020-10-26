Alaçam MYO'da bayrak değişimi - Son Dakika

Alaçam MYO'da bayrak değişimi

26.10.2020 15:17
Alaçam MYO'da bayrak değişimi, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Alaçam Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü devir teslim töreni, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Alaçam Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü devir teslim töreni, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Müdür Prof. Dr. Kürşat Demiryürek görevini Doç. Dr. İdris Varıcı'ya devretti.

Alaçam MYO müdürlük makamında gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Danışmanları Doç. Dr. Harun Özer ile Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy ve meslek yüksekokulu öğretim elemanları da katıldı.Devir teslim töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Alaçam Meslek Yüksekokulunun ilerlemesi adına özverili çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Kürşat Demiryürek'e teşekkür etti ve müdürlük görevi üstlenen Doç. Dr. İdris Varıcı'ya da başarılar diledi. Devir teslim töreninin akabinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve beraberindeki heyet Alaçam MYO'da incelemelerde bulundu. - SAMSUN

Alaçam MYO'da bayrak değişimi
Alaçam MYO'da bayrak değişimi
Alaçam MYO'da bayrak değişimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Rektör, Alaçam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alaçam MYO'da bayrak değişimi - Son Dakika

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