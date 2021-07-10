Alaçam Orman İşletme Şefliği, müdürlüğe dönüştürüldü - Son Dakika

Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Alaçam Orman İşletme Şefliği, müdürlüğe dönüştürüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü kuruldu.

Alaçam Orman İşletme Şefliği'nin, işletme müdürlüğüne dönüştürülmesinin ardından Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Alaçam, Kızlan, Gölyanı, Kuruçay, Yakakent, Çamgölü Orman İşletme şeflikleri de Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğuna verildi.

Alaçam Orman İşletme Şefi Eyüp Can Çarkacı, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğünün kurulmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Kaymakam Fikret Zaman ve AK Parti Samsun Milletvekillerine teşekkür etti.