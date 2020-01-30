Alaçam polisi KADES uygulamasını anlattı - Son Dakika

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, şiddete maruz kalan kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.



Polis ekipleri, aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların daha rahat ihbarda bulunabilmesi için geliştirilen uygulama hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve uygulamanın daha etkin, doğru zamanda kullanılması için çalışma başlattı. Broşür dağıtan ekipler, özellikle kadınlara uygulamanın kapsamı, nasıl ve ne zaman kullanılacağı hakkında bilgiler verdi. Kadının toplum içindeki yerinin ve değerinin korunmasında etkili olan KADES uygulaması acil durumlarda akıllı telefon aracılığı ile en yakın kolluk biriminin kadına ekip göndermesini ve kadının güven ortamında bulunmasını sağladığı dile getirildi. - SAMSUN