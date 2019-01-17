Alaçamlı Başarılı Güreşçiye Ödül
1 saat önce
Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenen Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan güreşçi, Alaçam Belediye Meclisince ödüllendirildi.
Arnavutluğun başkenti Tiran
'da düzenlenen Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan güreşçi, Alaçam
Belediye Meclisince ödüllendirildi.
Geçen yıl kasım ayında Tiran'da düzenlenen şampiyonada erkekler serbest stilde güreşen Bekir Can Türlek, üçüncü olmuştu. Alaçam Belediye Meclisince genç güreşçinin ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.
Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar
, kendisini ziyaret eden Türlek'i başarısından dolayı kutladı.
Türlek'in kendilerini gururlandırdığını dile getiren Uyar, "Kendisini yakından da tanırım. İyi, karakteri düzgün bir çocuktur. Bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum." dedi.
Uyar, genç güreşçiye Cumhuriyet altını hediye edip plaket verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:44 Kaynak: AA
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