Son Dakika Haberleri: Alaçamlı Başarılı Güreşçiye Ödül

Alaçamlı Başarılı Güreşçiye Ödül

1 saat önce

Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenen Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan güreşçi, Alaçam Belediye Meclisince ödüllendirildi.

Alaçamlı Başarılı Güreşçiye Ödül, System.String[]
Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenen Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan güreşçi, Alaçam Belediye Meclisince ödüllendirildi.


Geçen yıl kasım ayında Tiran'da düzenlenen şampiyonada erkekler serbest stilde güreşen Bekir Can Türlek, üçüncü olmuştu. Alaçam Belediye Meclisince genç güreşçinin ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.

Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, kendisini ziyaret eden Türlek'i başarısından dolayı kutladı.

Türlek'in kendilerini gururlandırdığını dile getiren Uyar, "Kendisini yakından da tanırım. İyi, karakteri düzgün bir çocuktur. Bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum." dedi.


Uyar, genç güreşçiye Cumhuriyet altını hediye edip plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:44 Kaynak: AA

Tiran, Alaçam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Gidecek Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak

Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:25:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaçamlı Başarılı Güreşçiye Ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]