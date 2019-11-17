Son Dakika Haberleri: Alaçamlı milli sporcular Kamboçya'ya uğurlandı
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Alaçamlı milli sporcular Kamboçya'ya uğurlandı

6 saat önce

Samsun'da Alaçamspor Bocce takımının milli sporcuları Kamboçya'ya uğurlandı.

Alaçamlı milli sporcular Kamboçya'ya uğurlandı, System.String[]

Samsun'da Alaçamspor Bocce takımının milli sporcuları Kamboçya'ya uğurlandı.


Alaçamlı milli sporcular Selma Kalanç, Aylin Emir, Semra Kocabaş, Ayşegül Gürel ile milli takım antrenörü Gökhan Bozdemir'i Alaçamlı hemşerileri uğurladı.


Beden Eğitimi Öğretmeni ve milli takım antrenörü Gökhan Bozdemir 19-23 Kasım tarihleri arasında Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh şehrinde yapılacak Dünya Bocce şampiyonasına Alaçam'ı, Samsun'u ve Türkiye'yi temsilen katılacağız. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın. Hedefimiz Milli Marşımızı birincilik kürsüsünde söylemek.Alaçamın gençlerinin destek verilirse neler yapabileceğini Tüm Türkiye'ye gösterdik" dedi. - SAMSUN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:12 Kaynak: İHA
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