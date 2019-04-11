Son Dakika Haberleri: Alaçamlı Şehit Kabri Başında Dualarla Anıldı

Alaçamlı Şehit Kabri Başında Dualarla Anıldı

29 dakika önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Piyade Er Zafer Kurnaz, şehadetinin 14. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Alaçamlı Şehit Kabri Başında Dualarla Anıldı, System.String[]
Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Piyade Er Zafer Kurnaz, şehadetinin 14. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Kayseri'de vatani görevini ifa ederken 11. Nisan 2005 tarihinde nöbeti esnasında arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan Zafer Kurnaz, şehadetinin 14. yılında Alaçam'ın Kadıköy Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla yad edildi. Şehit Zafer Kurnaz'ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

Kadıköy Mahallesi Yeni Cami İmamı Cavit Ceylan'ın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:02 Kaynak: İHA
Alaçam, Samsun, Güncel
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