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Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyede - Son Dakika

Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyede

24.08.2021 12:46
Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyede, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon'un hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon'un hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Olay, 21 Ağustos Cumartesi gecesi Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile gece kulübünün çalışanları arasında arbede yaşandı. Arbedede Alpay Kalyon'un bıçakla göğsünden yaralanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalyon, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alpay Kalyon'un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, Yamanlar Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

4 şüpheli adliyede

Öte yandan meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan işletme sahibi C.Ü., mekan müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri arabayla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., hakim karşısına çıkartıldı. Diğer iki şüpheli olayı gerçekleştirdiği düşünülen F.B. ve yanında kavga ettiği belirtilen M.T.'nin de ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyede
Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyede
Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyede
Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyede
Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyede

Alaçatı, kavga, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyede - Son Dakika


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