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Alaçatı'da Deniz Sanatı - Son Dakika

Alaçatı'da Deniz Sanatı

08.07.2021 08:32
Alaçatı'da Deniz Sanatı, System.String[]

Dünyanın dört yanında konferanslar veren, eserleri dünyanın önde gelen üniversitelerindeki ders kitaplarında yer alan Sanatçı Genco Gülan, "denizde" sergi açtı.

Alaçatı ilk kez deniz sanatına ev sahipliği yaptı.Alaçatı'da "Yüzen Heykeller ve Yüzen Resimler" sergisi büyük ilgi gördü.

Kavramsal sanatçı Genco Gülan, 2013 yılından bu yana üzerinde çalıştığı "deniz sanatı" (Sea Art) kavramını hayata geçirdi. Davetli olduğu Hallow Sanatçı misafirlik programında, Pırıl Gündüz ev sahipliğinde bir dizi yeni yapıtı yeniden üreten Genco Gülan, bu yapıtları Alaçatı açıklarında, yüzer halde sergiledi.

Sanatçının yarımada kıyılarından topladığı ponza taşları ile yaptığı heykeller, Çark Limanı açıklarında yüzer halde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ponza taşı dışında mermer ve beton gibi başka malzemeler de kullandığı "Denizkızı Kolyesi", "Bir Heykel Yüzdür, Batı Sanat Tarihini Kurtar", "Deniz Baş Kaldırıyor" adlı eserlerin suda yüzmesi izleyenlerin şaşkınlığına neden oldu.

Sanatçı Yüzen Heykeller serisiyle birlikte yağlı boya tablolarından oluşan Yüzen Resimler serisini de aynı sergiyle buluşturdu. Halen "Yüzen Seramikler" adlı projesi kapsamında antik amforaların yüzme dinamiklerini araştıran Gülan "Yüzen Heykeller ve Yüzen Resimler" serisi ile sanat tarihine "Deniz Sanatı" adıyla yeni bir terim önermenin yansıra, bu sergiyle küresel ısınma ve deniz seviyelerindeki artış tehlikesine de dikkat çekmek istediğini söyledi. Gülan, önümüzdeki günlerde Yüzen Resimler serisinden birkaç parçayı, doğal akıntıları kullanarak ve bir barış elçisi olarak, Yunanistan adalarına yollamayı planlıyor

Alaçatı'da Deniz Sanatı

Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Alaçatı'da Deniz Sanatı - Son Dakika


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