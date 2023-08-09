Alaçatı'da eğlence mekanı çalışanları müşterileri darp etti! O anlar kamerada

Çeşme Alaçatı'da bir eğlence mekanında sebebi bilinmeyen bir neden dolayı kavga çıktı ve çalışanlar müşterileri darp etti.

7 Ağustos Pazartesi günü gece saatlerinde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda çalışanlar ile müşteriler arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü bir tartışma çıktı.

O ANLAR VATANDAŞ KAMERASINDA

Olay daha sonra mekanın dışına taştı ve çalışanlar ile müşteriler arasında fiziksel bir kavgaya dönüştü. Bu sırada müşterilerin darp edilmesini bir vatandaş görüntüye aldı.

Öte yandan iki tarafında birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.