Alaçatı'da hedef: "Korumacı turizm" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaçatı'da hedef: 'Korumacı turizm' - Son Dakika

Alaçatı'da hedef: "Korumacı turizm"

6 saat önce

Alaçatı Turizm Derneği, yeni yönetimini belirlerken, yeni yönetim yayınladığı Alaçatı manifestosunda hedefini 'korumacı turizm' olarak belirledi.

Alaçatı'da hedef:

Alaçatı Turizm Derneği, yeni yönetimini belirlerken, yeni yönetim yayınladığı Alaçatı manifestosunda hedefini 'korumacı turizm' olarak belirledi.


120 otel ve 35 restoranla yıllık 245 milyon liralık ekonomik büyüklüğe sahip Alaçatı Turizm Derneği, yeni yönetimini belirledi. Bu kapsamda, derneğin yönetim kurulu başkanlığına Celal Bayraktaroğlu seçilirken, yönetim kurulu da deneyimli isimlerden oluştu.


Yeni yönetim yayınladığı Alaçatı manifestosunda hedefini 'korumacı turizm' olarak belirledi. Bayraktaroğlu, "Alaçatı dünyanın en nadide yeri. Bu kadar ilgi görmesinin bir tek nedeni var, o da sahip olduğu değerler. Doğası kadar Alaçatı yaşam tarzı da bu değerler arasında yer alıyor ve biz bu yaşam kültürünü korumaya kararlıyız. Alaçatı manifestosu sadece bizim için geçerli değil, Alaçatı'ya adım atan herkes bu manifestoya uymalı" dedi.


Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, Alaçatı'nın kendine has özellikleri olduğunu ve insanlar tarafından bu özellikler için tercih edildiğini belirterek, "Tarihi çok eskilere dayanan Alaçatı, her zaman keşfetmeyi seven insanların gözdesi oldu. İnsanlar buraya yaşam şekli için geliyor" şeklinde konuştu.


Alaçatı'daki yaşamı geliştirip, değerini bilen herkese tattırmak için çalışacaklarını vurgulayan Bayraktaroğlu, "Biz bu nadide yerleşimi, yaşam kültürüyle birlikte ele alacağız. Hep birlikte Alaçatı ruhunu koruyacak, cazibesini yitirmesine asla izin vermeyeceğiz" diye aktardı. - İZMİR

Alaçatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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