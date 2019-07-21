Alaçatı'da makilik yangını ucuz atlatıldı
40 dakika önce
İzmir Alaçatı'da makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
İzmir Alaçatı Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:36 Kaynak: İHA
'da makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Öğle saatlerinde gözde tatil yeri İzmir Alaçatı'da çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Makili alanda çıkan yangında, bazı ağaçlar zarar gördü. Çeşme
Belediye Başkanı Ekrem Oran da yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yakından izledi. Oran, yangının söndürülmesinin ardından sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda, "Bu son olsun. Bir yangını daha atlattık şükür. Orman bölge ekipleri ve helikopterlerine minnettarız" dedi. - İZMİR
Piknikçilerin mangal ateşinden yangın çıktı Sitede panik ve korku anları! Klima patladı alevler tüm her yeri sardı Restoranın yanışını gözyaşları ile izledi Erce Kardeşler, Altınordu'ya gözyaşlarıyla veda etti