Son Dakika Haberleri: Alaçatı'da makilik yangını ucuz atlatıldı
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Alaçatı'da makilik yangını ucuz atlatıldı

40 dakika önce

İzmir Alaçatı'da makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Alaçatı'da makilik yangını ucuz atlatıldı, System.String[]
İzmir Alaçatı'da makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Öğle saatlerinde gözde tatil yeri İzmir Alaçatı'da çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Makili alanda çıkan yangında, bazı ağaçlar zarar gördü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yakından izledi. Oran, yangının söndürülmesinin ardından sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda, "Bu son olsun. Bir yangını daha atlattık şükür. Orman bölge ekipleri ve helikopterlerine minnettarız" dedi. - İZMİR
Alaçatı, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:36 Kaynak: İHA
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