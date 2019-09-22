Son Dakika Haberleri: Alaçatı'da suçüstü yakalanan 2 yankesici tutuklandı
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Alaçatı'da suçüstü yakalanan 2 yankesici tutuklandı

13 dakika önce

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, Alaçatı pazar yerinde suçüstü yakaladıkları 2 yankesici zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaçatı'da suçüstü yakalanan 2 yankesici tutuklandı, System.String[]

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, Alaçatı pazar yerinde suçüstü yakaladıkları 2 yankesici zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; yaklaşık iki haftadır Alaçatı pazar yerinde, vatandaşların çantalarından yapılan hırsızlık konusunda şikayetlerin gelmesi üzerine, Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, pazar yerinde çalışma başlattı. Olayla ilgili vatandaşlardan ve pazar esnafından bilgi alan polis ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda, haklarında birçok hırsızlık kaydı bulunan S.Z. ve H.L. adlı kadınları takibe aldı. Polis ekiplerince yakın takibe alınan iki kadın zanlı, iddiaya göre, dün Alaçatı pazarında alışveriş yapan bir kadının cüzdanını çaldı. Cüzdanın içindeki paraları alan zanlılar, boş cüzdanı bir pazar tezgahının altına atarken, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.


Gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen iki zanlı kadın, bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Asayiş Büro, Alaçatı, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:49 Kaynak: İHA
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