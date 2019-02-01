Son Dakika Haberleri: Alaçatı'daki Barajı Yüzde 95'e Ulaştı, DSİ'den Flaş Uyarı

Alaçatı'daki Barajı Yüzde 95'e Ulaştı, DSİ'den Flaş Uyarı

1 saat önce

DSİ İzmir Bölge Müdürü Ali Fuat Eker imzalı uyarı yazısında, doluluk oranı yüzde 95'e varan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı için vatandaşların tedbirli olunması istendi.

Alaçatı'daki Barajı Yüzde 95'e Ulaştı, DSİ'den Flaş Uyarı, System.String[]
DSİ İzmir Bölge Müdürü Ali Fuat Eker imzalı uyarı yazısında, doluluk oranı yüzde 95'e varan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı için vatandaşların tedbirli olunması istendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranının yükseldiği uyarısı ile vatandaşların tedbirli olunması istendi. DSİ İzmir Bölge Müdürü Ali Fuat Eker imzalı uyarıda şunlar kaydedildi:

"İzmir ili, Çeşme ilçesi, Alaçatı Barajı'nda, 28 Ocak 2019 tarihi itibariyle su seviyesi yüzde 95 brüt doluluk oranına ulaşmıştır. Olası mevsim yağışları sonunda gelebilecek akımların kontrolsüz serbest akışlı Alaçatı Barajı savağından tahliye olabileceği göz önünde bulundurularak yöre halkını ve dere yatağı civarında bulunan; tesis, kurum ve kuruluşların, işletmelerin, can ve mal emniyeti bakımından taşkın periyodu sonuna kadar, dere yatağına yaklaşmamaları gerekmektedir." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

İzmir, Alaçatı, Güncel
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