Alaçatı'daki mekanlara koronavurüs ayarı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı'daki kafeteryalar ile restoranlarda, koronavirüs tedbirleri alınarak hizmet veriliyor.

Turizmin gözde mekanlarından Alaçatı'nın merkezinde bulunan kafeterya ve restoranlar, ilk olarak müşterilerinin ateşlerini ölçüyor. Ardından da ilaçlı paspaslarda ayakkabılarını sterilize ediyor. Kolonya ikramı ile içeri alınan müşteriler, sosyal mesafe standartlarına göre yerleştirilen masalara oturuyor. Müşteriler ile maskeli personelin sosyal mesafeyi koruyarak iletişimde olmaları sağlanıyor. Müşterilerin 2 ayrı kapıdan içeri alındığı mekanların her alanında el dezenfektanları da bulunuyor.