Alaçatı'daki O Otelde Dolu Dolu Yılbaşı Programı

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'daki bir otel, hazırladığı özel sürprizler ve dopdolu programıyla, yılbaşında konuklarına unutulmaz gece yaşatmayı planlıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'daki bir otel, hazırladığı özel sürprizler ve dopdolu programıyla, yılbaşında konuklarına unutulmaz gece yaşatmayı planlıyor.



Doğayla uyum içerisinde olan ve toplamda 190 oda ve süite sahip Seya Beach Otel, 338 TL'den başlayan fiyatlarla yılbaşında misafirlerini ağırlayacak. Konukları için 28 Aralık Cuma başlayan ve 1 Ocak Salı gününe dek devam edecek bir program hazırlayan otel yönetimi; doğa gezileri, müzik dinletileri, çocuklara özel programlar ve lezzet yolculuğunu bu programlarda birleştirecek.



Yılbaşı gecesi sahneye çıkacak olan Evrim Özkaynak ve orkestrası da, seslendireceği birbirinden güzel şarkılarla tüm konuklara müzik ziyafeti yaşatacak.



Canlı müzik eşliğinde gala yemeği ile devam edecek yılbaşı gecesi; DJ performansı ve bar şovları ile geç saatlere kadar sürecek. Otel yetkilileri, rezervasyon yaptırmak isteyenlerinse 0232 700 01 00 numaralı telefondan bilgi alabileceğini bildirdi. - İZMİR

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