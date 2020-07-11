Alaçatı, "Kovid-19 sonrası" sörf tutkunlarıyla şenlendi - Son Dakika

Alaçatı, "Kovid-19 sonrası" sörf tutkunlarıyla şenlendi

Rüzgar sörfünde dünyaca ünlü organizasyonlara ev sahipliği yapan Alaçatı, Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sporcuları, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden ağırlamaya başladı.

Rüzgar sörfünde dünyaca ünlü organizasyonlara ev sahipliği yapan Alaçatı, Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sporcuları, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden ağırlamaya başladı.

Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Konuklarını tepelere kurulu rüzgar gülleri ile karşılayan ve taş evlerinde ağırlayan İzmir'in gözde turizm beldesi, dünyanın en iyi rüzgar sörfü parkurlarından biri olarak her yıl binlerce turisti çekiyor.

Kapalı körfezi, dalgasız ve sığ deniziyle rüzgar sörfü eğitimine elverişli bir ortam sunan Alaçatı'da çok sayıda sörf okulu farklı yaş gruplarından meraklılarına hizmet veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 3 ay denizden uzak kalan adrenalin tutkunları, normalleşmeyle birlikte suya ayak basmanın sevincini yaşadı.

Doğası gereği sosyal mesafe sorunu olmayan sörfte, maskeyle alana gelenlerin ateşi ölçülüp elleri dezenfekte ettiriliyor. Ardından mavi sulara inen sörf tutkunları, eğitmenleriyle telsizle haberleşiyor.

Denizde görsel şölen sunan sporcuların özellikle rüzgarı arkalarına alarak sörf ve uçurtma yardımıyla denizden metrelerce yükselerek yaptıkları kiteboard (uçurtma sörfü) gösterisi izleyenleri heyecanlandırıyor.

Normalleşme başladı

Eski milli sporcu ve sörf eğitmeni Kerem Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaçatı'nın çok özel bir yer olduğunu ve 12 ay boyunca rüzgara sahip olmasından dolayı sörfün merkezi haline geldiğini ifade etti.

Alaçatı'nın, dünyanın her tarafından sörf tutkunlarının buluşma noktası olduğunu belirten Balık, şunları kaydetti:

"Normalleşmeyle birlikte yoğunluk başladı, bu hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü bu spor açık havada yapılıyor ve insanlar da uzun süre evlerinde kaldıkları için doğayla baş başa oldukları aktiviteleri özlediler. Dolayısıyla sörfe ilginin artmasını bekliyorum. Bizler de koronavirüs tedbirlerine uymaya gayret ediyoruz. Yakın olduğumuz egzersizlerde mutlaka maskelerimizi kullanıyoruz. Hijyen kurallarına da uyuyoruz. Şu anda insanlar evden çalışabildikleri için sabahları Alaçatı'da kalıp sonrasında sörf yapabiliyorlar."

Balık, meraklıların 3 günlük bir çalışmadan sonra bu spora alıştığını dile getirdi.

Sporcular birbirinden uzak

Sörf tutkunlarından Efecan Arıcı ise yaklaşık 7 yıldır bu sporla ilgilendiğini ifade ederek, pandemi sürecinde ayrı kaldıkları bu sporu çok özlediğini anlattı. Arıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Alaçatı'nın yerlisi olduğumuz için arkadaşlarımla küçüklükten itibaren sörfe meraklıyız. Pandemi nedeniyle bu yıl geç başlasak da mutluyuz. Herkesi bu duyguyu yaşamaya davet ediyorum. Burada da koronavirüs nedeniyle tedbirler son safhada, maske olsun, hijyen olsun her şeye dikkat ediliyor. Zaten sörfde sosyal mesafe gibi bir sorunumuz yok, sporcular birbirinden uzak olmak zorunda. Onun için rahatız."

Alaçatı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaçatı, 'Kovid-19 sonrası' sörf tutkunlarıyla şenlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 17:57 Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 17:54 Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi 17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 17:15 En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
17:57
Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
17:54
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
17:15
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 18:54:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaçatı, "Kovid-19 sonrası" sörf tutkunlarıyla şenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]