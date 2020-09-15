Alaçatı'nın kurtuluşunun 98. yılı törenle kutlandı - Son Dakika

Alaçatı'nın 98. kurtuluş yıldönümü, Alaçatı'daki Atatürk Anıtı önünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak törenle kutlandı.

Alaçatı'nın Kurtuluş Bayramı, pandemi vakalarındaki artış görülmesi nedeniyle etkinliklere getirilen kısıtlamalar çerçevesinde, Atatürk Anıtı önünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak gerçekleştirilen bir törenle kutlandı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, eski milletvekili ve eski Alaçatı Belediye Başkanı Remzi Özen, Belediye Meclis Üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşların katıldığı törene, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu da çaldığı marşlarla renk kattı.

Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediye Başkanlığı, CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP İlçe Başkanlıkları, ADD Çeşme Şubesi, Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşın eşliğinde Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesinin ardından da günün anlam ve önemini belirten konuşma, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yapıldı.

"Fiziksel mesafeler, gönüllerimizin yakınlığını, bağımsızlık coşkumuzu, 100 yıla varan sevincimizi asla engellemeyecektir"

Belediye Başkanı Oran konuşmasında, geçmiş yıllarda yapılan kalabalık ve coşkulu kutlamaları korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirterek, "Hepimizin sağlığı için hijyen kurallarına, maske kullanımına ve sosyal mesafemize dikkat etmek zorundayız. Ancak fiziksel mesafeler, gönüllerimizin yakınlığını, bağımsızlık coşkumuzu, 100 yıla varan sevincimizi asla engellemeyecektir. Bizlere bu cennet toprakları vatan olarak bırakan, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Mazlum milletlere ilham kaynağı olan Kurtuluş Destanımız ve ardından gerçekleştirilen Kemalist Devrimler, kuşaklar boyunca taşıyacağımız onurumuz, sonsuza dek takip edeceğimiz yol haritamızdır" diye konuştu.

"Kemalist Devrimler ışığında yürüyüşümüzden bir adım dahi geri atmayacağımızı herkes bilmeli"

Oran, "Bugün bizlere düşen görev, atalarımızdan aldığımız büyük mirası, tüm benliğimizle korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere teslim etmektir" diye vurgulayan Başkan Oran, "Şartların tüm zorluğuna karşın, egemenliğimizden ve bağımsızlığımızdan taviz vermeyeceğimizi, sahip olduğumuz değerlerin elimizden alınmasına göz yummayacağımızı, Kemalist Devrimler ışığında yürüyüşümüzden bir adım dahi geri atmayacağımızı herkes bilmeli. Bugün aldığımız her kararın, attığımız her adımın temeli bu bilince dayalıdır" diye ifade etti.

"Söz verdiğimiz her şeyi gerçekleştirmek için adım adım ilerliyoruz"

2012 yılında çıkarılan bir yasayla mahalle statüsüne geçirilmiş olsa da, yüzlerce yıllık kültürel mirası, tarihi dokusu, sokakları, güler yüzlü güzel insanlarıyla, 150 yıllık belediyecilik kültürüne sahip Alaçatı'nın yeniden belediye statüsüne kavuşana kadar yanında ve hizmetinde olmayı sürdüreceklerini belirten Oran, "Göreve geldiğimiz anda eski Alaçatı Belediye binamızı, Çeşme Belediyesi Ek Hizmet Binası olarak devreye soktuk. Belediyeye ilişkin tüm işlemleri burada sürdürüyoruz. Pandemi şartlarında tüm dünyada birçok yatırım ötelenmiş durumda. Ama biz söz verdiğimiz her şeyi gerçekleştirmek için adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.

"Hiçbir kişi ve işletme, Alaçatı'dan ve Çeşme'den daha kıymetli değildir"

Alaçatı'nın eğlence, dinlence dengesini mutlaka kuracaklarını vurgulayan Başkan Oran, "Gürültü ve işgal sorununu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığımız başvuru sonucu gürültü denetim yetkisi, geçen hafta belediyemize devredildi. Bundan sonra Alaçatı'da ve Çeşme'de ses denetimini, belediye olarak bizler yapacağız. Şundan emin olun ki, hiçbir kişi ve işletme, Alaçatı'dan ve Çeşme'den daha kıymetli değildir. Burada ortak akıl ile çözümler üreterek, Alaçatı'yı dünyanın gözdesi yapacak, bu turizm cennetini hak ettiği noktaya tekrar taşıyacağız" diye kaydetti.

"Alaçatı Manifestosu'nu yakında açıklayacağız"

Alaçatılılarla, esnafla, turizmcilerle çalışmasını sürdürdükleri Alaçatı Manifestosu'nu yakında açıklayacaklarını söyleyen Başkan Oran, "Alaçatı ruhuna uygun bir düzenlemeyle, sorunları işbirliği içerisinde çözeceğiz. Alaçatı'yı seven, Alaçatı için elini taşın altına koyan, emek veren insanlarla çok anlamlı işler yapıyoruz. Her akşam 17.00 ve sabah 02.00 saatleri arasında temizlik personelimize destek veren gönüllülerle, köyiçinde sokaklarımızı temizleyerek, bir bilinç ortaya koyuyor, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" diye belirtti.

"Alaçatı'yı 12 ay yaşayan bir turizm destinasyonu haline getireceğiz"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Camimizin yanında yapacağımız Alaçatı Kültür Merkezi'mizin projesi çizildi. Alaçatı, tiyatro salonuyla, sergi salonuyla, festivalleriyle, dört mevsim sanatla iç içe yaşamaya devam edecek. Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolünü imzalayarak, önemli bir adım attık. Yüzlerce balıkçıl ve ötücü kuşa ev sahipliği yapan Alaçatı Azmağı'nda, Kuş Gözlem Parkuru'nu hayata geçiriyoruz. Alaçatı'yı doğal zenginlikleriyle, kültürel mirasıyla, eşsiz rüzgarı ve sörf alanlarıyla, bütüncül bir planlama içinde, 12 ay yaşayan bir turizm destinasyonu haline getireceğiz. Alaçatı, sokaklarıyla, kendine has mimarisi ile, kültürüyle, eğlence ve dinlence dengesini kurmuş şekilde, Cumhuriyet sevgisi ile, bağımsızlık aşkıyla, güzel insanlarıyla, hep beraber yaşamaya devam edeceğiz." - İZMİR