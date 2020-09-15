Alaçatı'nın kurtuluşunun 98. yılı törenle kutlandı - Son Dakika

Alaçatı'nın kurtuluşunun 98. yılı törenle kutlandı

Alaçatı'nın 98. kurtuluş yıldönümü, Alaçatı'daki Atatürk Anıtı önünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak törenle kutlandı.

Alaçatı'nın kurtuluşunun 98. yılı törenle kutlandı, System.String[]

Alaçatı'nın 98. kurtuluş yıldönümü, Alaçatı'daki Atatürk Anıtı önünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak törenle kutlandı.

Alaçatı'nın Kurtuluş Bayramı, pandemi vakalarındaki artış görülmesi nedeniyle etkinliklere getirilen kısıtlamalar çerçevesinde, Atatürk Anıtı önünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak gerçekleştirilen bir törenle kutlandı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, eski milletvekili ve eski Alaçatı Belediye Başkanı Remzi Özen, Belediye Meclis Üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşların katıldığı törene, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu da çaldığı marşlarla renk kattı.

Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediye Başkanlığı, CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP İlçe Başkanlıkları, ADD Çeşme Şubesi, Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşın eşliğinde Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesinin ardından da günün anlam ve önemini belirten konuşma, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yapıldı.

"Fiziksel mesafeler, gönüllerimizin yakınlığını, bağımsızlık coşkumuzu, 100 yıla varan sevincimizi asla engellemeyecektir"

Belediye Başkanı Oran konuşmasında, geçmiş yıllarda yapılan kalabalık ve coşkulu kutlamaları korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirterek, "Hepimizin sağlığı için hijyen kurallarına, maske kullanımına ve sosyal mesafemize dikkat etmek zorundayız. Ancak fiziksel mesafeler, gönüllerimizin yakınlığını, bağımsızlık coşkumuzu, 100 yıla varan sevincimizi asla engellemeyecektir. Bizlere bu cennet toprakları vatan olarak bırakan, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Mazlum milletlere ilham kaynağı olan Kurtuluş Destanımız ve ardından gerçekleştirilen Kemalist Devrimler, kuşaklar boyunca taşıyacağımız onurumuz, sonsuza dek takip edeceğimiz yol haritamızdır" diye konuştu.

"Kemalist Devrimler ışığında yürüyüşümüzden bir adım dahi geri atmayacağımızı herkes bilmeli"

Oran, "Bugün bizlere düşen görev, atalarımızdan aldığımız büyük mirası, tüm benliğimizle korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere teslim etmektir" diye vurgulayan Başkan Oran, "Şartların tüm zorluğuna karşın, egemenliğimizden ve bağımsızlığımızdan taviz vermeyeceğimizi, sahip olduğumuz değerlerin elimizden alınmasına göz yummayacağımızı, Kemalist Devrimler ışığında yürüyüşümüzden bir adım dahi geri atmayacağımızı herkes bilmeli. Bugün aldığımız her kararın, attığımız her adımın temeli bu bilince dayalıdır" diye ifade etti.

"Söz verdiğimiz her şeyi gerçekleştirmek için adım adım ilerliyoruz"

2012 yılında çıkarılan bir yasayla mahalle statüsüne geçirilmiş olsa da, yüzlerce yıllık kültürel mirası, tarihi dokusu, sokakları, güler yüzlü güzel insanlarıyla, 150 yıllık belediyecilik kültürüne sahip Alaçatı'nın yeniden belediye statüsüne kavuşana kadar yanında ve hizmetinde olmayı sürdüreceklerini belirten Oran, "Göreve geldiğimiz anda eski Alaçatı Belediye binamızı, Çeşme Belediyesi Ek Hizmet Binası olarak devreye soktuk. Belediyeye ilişkin tüm işlemleri burada sürdürüyoruz. Pandemi şartlarında tüm dünyada birçok yatırım ötelenmiş durumda. Ama biz söz verdiğimiz her şeyi gerçekleştirmek için adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.

"Hiçbir kişi ve işletme, Alaçatı'dan ve Çeşme'den daha kıymetli değildir"

Alaçatı'nın eğlence, dinlence dengesini mutlaka kuracaklarını vurgulayan Başkan Oran, "Gürültü ve işgal sorununu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığımız başvuru sonucu gürültü denetim yetkisi, geçen hafta belediyemize devredildi. Bundan sonra Alaçatı'da ve Çeşme'de ses denetimini, belediye olarak bizler yapacağız. Şundan emin olun ki, hiçbir kişi ve işletme, Alaçatı'dan ve Çeşme'den daha kıymetli değildir. Burada ortak akıl ile çözümler üreterek, Alaçatı'yı dünyanın gözdesi yapacak, bu turizm cennetini hak ettiği noktaya tekrar taşıyacağız" diye kaydetti.

"Alaçatı Manifestosu'nu yakında açıklayacağız"

Alaçatılılarla, esnafla, turizmcilerle çalışmasını sürdürdükleri Alaçatı Manifestosu'nu yakında açıklayacaklarını söyleyen Başkan Oran, "Alaçatı ruhuna uygun bir düzenlemeyle, sorunları işbirliği içerisinde çözeceğiz. Alaçatı'yı seven, Alaçatı için elini taşın altına koyan, emek veren insanlarla çok anlamlı işler yapıyoruz. Her akşam 17.00 ve sabah 02.00 saatleri arasında temizlik personelimize destek veren gönüllülerle, köyiçinde sokaklarımızı temizleyerek, bir bilinç ortaya koyuyor, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" diye belirtti.

"Alaçatı'yı 12 ay yaşayan bir turizm destinasyonu haline getireceğiz"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Camimizin yanında yapacağımız Alaçatı Kültür Merkezi'mizin projesi çizildi. Alaçatı, tiyatro salonuyla, sergi salonuyla, festivalleriyle, dört mevsim sanatla iç içe yaşamaya devam edecek. Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolünü imzalayarak, önemli bir adım attık. Yüzlerce balıkçıl ve ötücü kuşa ev sahipliği yapan Alaçatı Azmağı'nda, Kuş Gözlem Parkuru'nu hayata geçiriyoruz. Alaçatı'yı doğal zenginlikleriyle, kültürel mirasıyla, eşsiz rüzgarı ve sörf alanlarıyla, bütüncül bir planlama içinde, 12 ay yaşayan bir turizm destinasyonu haline getireceğiz. Alaçatı, sokaklarıyla, kendine has mimarisi ile, kültürüyle, eğlence ve dinlence dengesini kurmuş şekilde, Cumhuriyet sevgisi ile, bağımsızlık aşkıyla, güzel insanlarıyla, hep beraber yaşamaya devam edeceğiz." - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Bağımsızlık, Alaçatı, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 19:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alaçatı'nın kurtuluşunun 98. yılı törenle kutlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devraldı Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasına sıcak bakıyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü
9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi         
20:20
Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı         
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi         
19:05
Serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan kızı ve arkadaşını kurtaran kahraman baba, boğuldu Serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan kızı ve arkadaşını kurtaran kahraman baba, boğuldu         
18:33
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Yunan milletvekili Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey'e gidersek kaybederiz Yunan milletvekili Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey'e gidersek kaybederiz         
17:26
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri         
16:02
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
8 katlı binanın çatısından yere çakılan Ukraynalı kadının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı 8 katlı binanın çatısından yere çakılan Ukraynalı kadının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı         
15:36
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Uyuşturucu zulası, engelli yolcunun koltuk değneğinden çıktı Uyuşturucu zulası, engelli yolcunun koltuk değneğinden çıktı         
13:33
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı         
11:35
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti         
10:24
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı         
09:41
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Burcu Kıratlı, Burcu Kıratlı, "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen Şevval Şahin'e öfke kustu         
08:17
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 01:58:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaçatı'nın kurtuluşunun 98. yılı törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei