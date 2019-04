Alaçatı Ot Festivali Başladı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 10'uncu Alaçatı Ot Festivali, ilk günden renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye 'nin her yerinden, çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen festival, sınırları aşarak yurt dışından katılımcılara da ev sahipliği yapmaya başladı. Doğal otlar ve yöresel yiyeceklerin satıldığı stantları gezen ziyaretçiler, Alaçatı lezzetlerine hayran kaldı. Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, 4- 7 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İzmir ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından da festivali görmeye gelen ziyaretçiler, organik ürünler ve doğal lezzetlerle buluştu. Çeşitli yenebilir Alaçatı otlarının satıldığı stantlar, Alaçatı otları ile yapılan yöresel yemekler ve çeşitli el ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.Alaçatı Ot Festivali'nin sadece Çeşme'ye değil, yarımadaya, hatta İzmir'den Selçuk 'a ve Kuşadası 'na kadar geniş bir bölgeye turizm hareketliliği getirdiğini söyleyen Çeşme Belediye Başkanı CHP 'li Ekrem Oran, yarımada genelinde yüzde 100 doluluk yakaladıklarını ifade etti. Bu festivalin Urla 'yı da Seferihisar 'ı da doldurduğunu belirten Oran, "Bütün bölgeye yararı olan bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl festivalin teması pazı otu. Açılışı yaptık. Yarın kortej yürüyüşü var. Cumartesi Yeni Türkü ve Cenk Bosnalı konserimiz var. Mutfak çalışmalarımız ve botanik çalışmalarımız olacak. Yemek yarışmaları düzenliyoruz. Yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bu festival turizm sezonumuzun da açılışı olacak. Herkesi yeryüzündeki cennet Çeşmemize bekliyoruz" dedi.Festival süresince 1200'den fazla stantta yaklaşık 3 bin civarında katılımcının alışveriş yapacağını söyleyen Ekrem Oran, ilçede tüm otel ve restoran rezervasyonlarının dolduğunu belirterek tüm Alaçatı'da festival coşkusunun yaşandığını dile getirdi.OTLAR TEZGAHLARI SÜSLEDİ10'uncu Alaçatı Ot Festivali'ne, bu yıl da Türkiye'nin her yerinden yüzlerce tur otobüsü ile, çok sayıda ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Çeşme'ye gelen Mısırlı bir grup da festivalin ilk gününde Alaçatı'yı gezme fırsatı bulan turistlerden oldu. Alaçatı'yı çok sevdiklerini dile getiren Mısırlı turistler, "Geçen yıl festivalden çok güzel fotoğraflar görmüştük ve bu festivale gelmek istedik. Hayalimiz gerçek oldu" diye konuştu. 10. Alaçatı Ot Festivali'nde bu yılın teması 'pazı otu' olarak belirlenirken, bu otla yapılan yiyecekler ve yöresel yemekler de satılmaya başlandı.Çeşme'de oturan ve her yıl festivalde kendi yaptığı yemekleri satışa sunduğunu söyleyen Sevil Çanacık, tezgahındaki lezzetleri şöyle anlattı:"Tezgahımızda Ege 'nin meşhur otlarından yapılmış lezzetler var. Deniz börülcesinden yapılmış salata, enginar dolması, pazı sarması, arapsaçı kavurması, fırında tahinli cevizli kabak, enginarlı pilav, sadece buraya özel tahinli karanfilli cevizli ve elmalı enginar tatlımız var. Bu tatlının yapılışı şöyle; dış yaprakları ayıkladıktan sonra çanağı alıp tencereye yerleştirdim. Biraz kaynattıktan sonra kara suyunu döktüm. Her çanağa biraz şeker serpip tekrar kaynattım. Sonra karamelize ettiğimiz elma ve tarçını çanakların içine yerleştirdim. Son olarak da tahinle ve kaymakla servis ettim."Alaçatı'da 25 yıldır oturduğunu söyleyen Eşref Tunç da sarmaşık otundan, karabaş otuna, arap saçından turp otuna çok çeşitli bitkileri toplayıp sattıklarını belirtti. Isırgan, radika, kekik çeşitleri ve pazının sayısız faydası bulunduğunu anlatan Tunç, "Şevketi bostan böbrek dostudur. Enginarımız karaciğer dostudur. Deniz börülcemiz iyot yönünden zengin bitkidir. Karabaş otu damar açıcıdır. Kekikler yemeklere lezzet verir. Sarmısak binbir derde devadır. Gün geçtikçe insanların doğal ürünlere merakı artıyor. Ben 25 senedir burdayım, festivalin kurucularından sayılırız. Herkesi festivalimize bekleriz" dedi.Festivale doğal bitkileri yakından görüp satın almak isteyenlerin dışında turistik gezi yapmaya gelenler de oldu. Büşra Karıç, "Ben festivale aradığım aşkı bulmaya geldim. Bir bakacağım. Hoşuma giden birşey bulursam alırım" diye konuştu.Festival boyunca düzenlenecek olan yemek atölyelerinde de pazı otu ile çeşitli yemekler yapılacak. Festivalin ilk günü Alaçatı bitkileri tanıtılırken Alaçatı Bitkileri Uygulama Bahçesi'nde Ziraat Mühendisi Sinem Büyüksomalı Tetik tarafından Alaçatı bitkileri hakkında bilgi verdi. Festivalin ilk günü Alaçatı Çarşı Meydanı'nda, Şef Gökçen Adar 'ın pazı otuyla yaptığı yemek performansı ile sona erdi.Festival korteji yarın saat 13.00'te başlayacak. Festival süresince zeytinyağ ve sağlık konulu söyleşilerin yanı sıra Ot Dergisi yazarları Dündar Hızal, Selçuk Erdem Tuna Kiremitçi ve Ali Lidar söyleşileri gerçekleştirilecek. Alaçatı Çarşı Meydanı'nda, Şef Aydın Demir ve Şef Özlem Mekik tarafından gerçekleştirilecek yemek performansı ile ikinci gün etkinlikleri sona erecek.Yeni Türkü konseri, Alaçatı Amfi Tiyatro'da müzikseverleri buluşturacak. Festivalin en kalabalık günü olması beklenen 6 Nisan Cumartesi günü Sakız Ağacı Koleksiyon Bahçesi ziyareti ve sakız fidanı dikimi yapılacak. Festivalin son günü olan 7 Nisan Pazar günü ise, en güzel ot yemeği yarışması gerçekleştirilecek. Ödül töreni ile 10'uncu Alaçatı Ot Festivali sona erecek.- İzmir