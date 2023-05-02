İzmir'de Duman konserini izlemek isteyen genç çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

29 Nisan gecesi Çeşme Alaçatı'da meydana gelen olayda, ünlü rock grubu Duman'ın Alaçatı Ot Festivali çerçevesinde Çamlıkuyu Meydanı'nda verdiği konseri yüksek bir yerden izlemek isteyen Orhan Gemici (27), bir evin çatısına çıktı.

ÇATIDAN DÜŞTÜ

Konserin ardından çatıdan inmek isteyen Gemici, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, metrelerce yüksekten aşağı düşen Gemici, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Orhan Gemici, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.