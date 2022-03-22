Alaçatı Ot Festivali'nde "Zeytin'e saygı" - Son Dakika
Üye Girişi

Alaçatı Ot Festivali'nde "Zeytin'e saygı"

22.03.2022 10:48
Alaçatı Ot Festivali'nde "Zeytin'e saygı"

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen, "Otların Rüzgârlı Öyküsü" Alaçatı Ot Festivali'nde zeytin katliamına dur demek ve farkındalık yaratmak amacıyla zeytinin önemine vurgu yapılıyor.

Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege'de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali'nin bu yılki ana teması, evelik otu olarak da bilinen "Labada" otu.

Sergiler, söyleşiler ve tadım etkinlikleri ile başlayacak olan festivalin ilk gününde zeytin ağacı katliamına dur demek ve farkındalık yaratmak amacıyla Senfoni Orkestrası şefi Tolga Taviş'in sunumuyla Zeytin'e Saygı Gecesi düzenlenecek.

Festival süresince, her gün saat 12.00'de Sailors Alaçatı'da Doc.Dr. Kaoutherb'chir Ben Hassine, Yusuf Küçük ve Hakan Gökalp ile Zeytinyağı tadım etkinliği yapılacak.

Uzman Dr. Levent Köstem, 25 Mart Cuma günü İmren Han Otel'de "Kültürel Miras Zeytin ve Zeytincilik" adlı söyleşiyi gerçekleştirecek.

Festivalin son gününde ise saat 16.15'de Alaçatı Sakızlar Mevkii'nde zeytin ve sakız ağacı dikimi yapılacak.

YORUMLAR
500
Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu TÜMMER Başkanı Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği başkanlığına adaylığını açıkladı TÜMMER Başkanı Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği başkanlığına adaylığını açıkladı Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak (2) Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak (2)

Zeytin, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Alaçatı Ot Festivali'nde 'Zeytin'e saygı' - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli fırtına kapıda, İstanbul dahil 19 ili etkisi altına alacak
10:47 Eskişehir'de belediye başkanıydı, şimdi ise çaycılık yapıyor!
10:45 Kucak dansı yapan Gülşen: Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim
10:42 Erdoğan'ın 18 Mart'ta hizmete açtığı Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 200 TL olacak!
10:42 Uzman çavuş tarafından saldırıya uğradığını iddia etmişti! İlk kez konuşan Dr. Tahir Tarımer: Tutanak tutturabilirdim ama korktum
10:21 Zeynep Bastık, kışı hafif atlatıyor! Bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı
10:08 Babasını öldüren genç, ''Anam, babam, yüreğim'' yazarak annesiyle fotoğraf paylaşmış!
10:04 Apple hizmetlerinde saatler süren kesintiler yaşandı! Kullanıcılar uygulamalara erişemedi
09:59 Ukraynalı doktorlar ülkelerine tıbbi malzeme yardımı yapan Türkiye'ye teşekkür etti!
09:51 Girdiği evden 11 bin TL'lik gıda malzemesi çalan hırsızın sabıkası kabarık çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:01:16. #1.13#
SON DAKİKA: Alaçatı Ot Festivali'nde "Zeytin'e saygı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement