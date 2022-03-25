ALAÇATI OT FESTİVALİ ŞENLİK TADINDA BAŞLADI - Son Dakika
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ALAÇATI OT FESTİVALİ ŞENLİK TADINDA BAŞLADI

25.03.2022 16:40

İZMİR'in Çeşme ilçesinde 11'inci kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların katılımıyla başladı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde 11'inci kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların katılımıyla başladı. Otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot seminerlerinden konserlere kadar çok sayıda etkinliği kapsayan festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Çeşme sezonunun başlangıcını müjdeleyen Alaçatı Ot Festivali, 11'inci kez kapılarını açtı. Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik bu yıl da konserler, standlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen pek çok vatandaşı ağırlayacak. Alaçatı Ot Festivali'nin bu yılki teması, 'evelik otu' olarak bilinen 'Labada' oldu. 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında düzenlenen kortejde ise bando takımı ve göstericiler eşliğinde binlerce vatandaş dans etti, konfetiler atıldı ve rengarenk görüntüler oluştu. Vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan festival, doğal ot ve yöresel lezzet meraklılarının akınına uğradı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Üç yıl sonra ot festivalinde milyonları buluşturuyoruz. Dünya markamız Alaçatı'dan, yeryüzündeki cennet Çeşme'den tüm Türkiye'ye selam olsun. Labada konulu, zeytin temalı festivalimizde bu yıl barış mesajı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'LABADA OTUNDAN SARMA YAPTIK'

Festivalde ot satışı yapan vatandaşlardan Ayşenur Ayaz, "Bu yıl festivalin ana teması labada otu oldu. Bu ot son derece sağlıklı, vücut detoksunu sağlayan, antibakteriyel ve C deposu olan bir bitkidir. Labadaya aynı zamanda 'evelik otu' da deniyor. Biz bu otun sarmasını yaptık ve tanıtıyoruz. Tadım yapan kişiler sarmanın çok lezzetli olduğunu söylüyor. Festivalimiz çok yoğun geçiyor" dedi.

Danimarka'dan İzmir'e iş için gelen vatandaşlardan Alyssa Sanovic, "Bugün burada çok eğleniyoruz. Festivalde pek çok otun tanıtımı yapılıyor. Buradaki herkes oldukça ilgili ve kibar. Havanın da çok güzel olduğunu düşünüyorum" dedi.

Festivalde Çeşme'ye özgü sakız ile ürettiği ürünleri sergileyen Çiğdem Tütüncüoğlu ise "Çeşme'ye özgü olan sakızın pek çok faydası var. Damla sakızından tedavi edici ürünler elde ediliyor. Sakız Çeşme'nin çok değerli bir ürünüdür. Çeşme'ye özgü sakızla bir krem elde ettik. Bu krem yenilebiliyor" ifadelerini kullandı.

'HEPİMİZE MORAL OLDU'

Festivalde el yapımı ürünler sergileyen Melike Şanlıoğlu festivalin büyük bir coşku ile sürdüğünü belirtip, "Özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden binlerce kişi geldi. Çok güzel bir hava var. Hafta sonu da büyük bir yoğunluğun oluşmasını bekliyoruz. Satışlarımız çok güzel. Ev yapımı pek çok ürün sergiliyoruz" dedi. Festivale katılan vatandaşlardan Özge Türkan, "Her sene böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok güzel. Ekonomiye de büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Biz Çeşme'nin yerlisiyiz ve her yıl mutlaka festivale katılırız. Yeniden bir arada herkesin coşku içinde olması çok güzel" açıklamalarında bulundu.

'BİZLER İÇİN MORAL OLDU'

Vatandaşlardan Aysun Akipek festivalin eğlenceli geçtiğini dile getirirken, festivalde gösteri ekibinde yer alan Ayşegül Demirtaş de "Çok güzel bir festival geçiriyoruz. Çok şanslıyız. Böyle bir festivali özlemiştik. İnşallah güzel günlere geri döneceğiz. Savaş ve pandemi derken çok kötü günler geçirdik. İnşallah savaşın da bir an önce biteceğini düşünüyoruz. Bizler için moral oldu" diye konuştu.

ALAÇATI OT FESTİVALİ ŞENLİK TADINDA BAŞLADI
ALAÇATI OT FESTİVALİ ŞENLİK TADINDA BAŞLADI
ALAÇATI OT FESTİVALİ ŞENLİK TADINDA BAŞLADI

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Türkiye, Alaçatı, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ALAÇATI OT FESTİVALİ ŞENLİK TADINDA BAŞLADI - Son Dakika
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