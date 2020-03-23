Alaçatı sokakları "Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" boşaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaçatı sokakları 'Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle' boşaldı - Son Dakika

Alaçatı sokakları "Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" boşaldı

6 saat önce

Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Alaçatı'da da birçok mekan kapanırken, "Evde kal" çağrılarına da duyarlılık gösterilmesiyle, Alaçatı sokakları "Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" boşaldı.

Alaçatı sokakları

Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Alaçatı'da da birçok mekan kapanırken, "Evde kal" çağrılarına da duyarlılık gösterilmesiyle, Alaçatı sokakları "Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" boşaldı.


Tarih kokan taş evleri ve sokakları ile Türkiye turizminde farklı bir konuma gelen, sadece yazın değil, kışın da sokakları dolu olan Alaçatı, korona virüs önlemleri çerçevesinde mekanların kapanması, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalıkları olanlara sokağa çıkma yasağı konulması ve "Evde kal" çağrılarına vatandaşların büyük bir bölümünün duyarlılık göstermesi nedeniyle bomboş kaldı.


Korona virüs salgınından önce, özellikle hafta sonları dolu olan Alaçatı sokaklarındaki kafe ve barlar, korona virüs önlemleri çerçevesinde kapandı. Kuaför ve berberlerin de aynı önlemler çerçevesinde kapanmasının ardından, restoran, lokanta ve kumruculara da kısıtlama geldi. Alaçatı'daki bazı lokanta ve restoranlar, masalarda oturma kısıtlaması gelmesi üzerine "Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" kapanırken, bazıları da paket servisine başladılar.


Bankaların da aldığı önlemler nedeniyle, bankalarda işleri olan vatandaşlar, sosyal mesafeyi de koruyarak sokakta sıralarının gelmesini beklediler. İzmir Büyükşehir Belediyesi İlaçlama ekipleri de, bankaların bankamatiklerini ilaçlayarak, dezenfekte ettiler.


Açık olan bazı mekanlarda, kapıdan içeriye müşterilerin girmemesi için kapının önüne tezgah koydular. - İZMİR

Türkiye, Alaçatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:25 Kaynak: İHA

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