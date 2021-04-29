Alaçatı, tam kapanmada yerlilerine kaldı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı, 17 günlük tam kapanma öncesi büyükşehirlerden gelenler olmayınca boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararının ardından Çeşme'ye bağlı turizm merkezi Alaçatı'nın sokaklarında bugünden sessizlik hakim oldu. Kafe ve restoranların kapalı olduğu turistik mahalledeki birçok iş yerinde de kepenklerin indirildiği görüldü. Diğer tatil beldelerine kapanmayı fırsat bilip, akın edenlerin aksine büyükşehirlerden Alaçatı'ya gelenler olmadı.

Alaçatı Çarşısı'nda seyyar satıcılık yapan Mehmet Beşir Zılgın, sabah saatlerinden beri her yerin boş olduğunu belirterek, "Allah'ın tek kulu yok. Pandemi nedeniyle bugünden itibaren yasaklar başlayacak, 3- 5 kişi anca gelip, geçiyor. Onlar da Alaçatı'nın yerlileri. Alaçatı sadece Alaçatılılara kaldı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Can Bilal ise "Şu an buralarda kimse yok varsa da herkes evde. Normalde çarşıda iğne atsan yere düşmez. Burada kalabalıktan yürüyemezdik. Bu haline hiç alışık değiliz" diye konuştu.