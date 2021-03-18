Alaçatılı işletmeciden Alaçatıspor'a moral yemeği - Son Dakika

Alaçatılı işletmeciden Alaçatıspor'a moral yemeği

18.03.2021 18:21
Alaçatılı işletmeciden Alaçatıspor'a moral yemeği, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig maçlarına yoğun bir tempoyla hazırlanan Alaçatıspor'a, Alaçatı esnafı sahip çıkıyor.

Bölgesel Amatör Lig maçlarına yoğun bir tempoyla hazırlanan Alaçatıspor'a, Alaçatı esnafı sahip çıkıyor. Alaçatılı restoran işletmecisi, Kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolculara moral yemeği verdi.

17 Nisan tarihinde başlayacağı açıklanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçlarına yoğun bir tempoyla hazırlanan ve 2 hazırlık maçı yapan Alaçatıspor'a, pandemi önlemlerinin getirdiği sıkıntılara rağmen, Alaçatı esnafı sahip çıkmaya devam ediyor.

Alaçatılı restoran işletmecilerinden Fahri ve Kemal Varhan, Alaçatıspor Kulübü yöneticileri, teknik ekibi ve futbolcularına, restoranlarında yemek vererek ağırladı.

"Bütün zorluklara rağmen tam destek veriyoruz"

Restoran işletmecilerinden Kemal Varhan, Alaçatı'nın gururu olan Alaçatıspor'a her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, "Alaçatıspor, inandı, başardı ve BAL'a yükseldi. Pandemi önlemleri nedeniyle maçlarına başlayamamıştı. Maçların 17 Nisan tarihinde başlayacağı açıklanınca çok sevindik. Kulüp Başkanımız Soner Varhan'ın açıkladığı takımımızın BAL'da başarılı olarak, 3. Lig'e yükselmesi için, Alaçatı esnafı olarak, pandeminin getirdiği zorluklara rağmen, bütün özverimizle, tam olarak destek veriyoruz" diye açıkladı.

"Esnafımız büyük bir özveriyle bizden desteğini esirgemiyor"

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Varhan da bir açıklama yaparak, "Son transferlerimiz ile gayet iyi bir ekip kurduk. 2 hazırlık maç yaptık. Lig başlayıncaya kadar hazırlıklarımız devam edecek. Futbolcularımız iyice kaynaştı. Bugün de Alaçatılı esnafımızın verdiği moral yemeğindeyiz. Yaşadığımız pandemi ortamında dahi Alaçatılı esnafımızdan destek almaya devam ediyoruz. Umarım daha fazla destek alırız. Çeşme Belediyemiz de bize tam destek veriyor. İşin gerçeğini söylemek gerekirse, en büyük destek belediyemizden geliyor. Çeşme'nin ekonomik girdisinin önemli bir bölümünü turizm oluşturuyor. Dolayısıyla pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden birisi de turizm. Ama buna rağmen, esnafımız büyük bir özveriyle bizden desteğini esirgemiyor. Esnafımızın, taraftarımızın desteğiyle her şeyin daha iyi olacağına inanıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Alaçatılı işletmeciden Alaçatıspor'a moral yemeği
Alaçatılı işletmeciden Alaçatıspor'a moral yemeği
Alaçatılı işletmeciden Alaçatıspor'a moral yemeği
Alaçatılı işletmeciden Alaçatıspor'a moral yemeği
Alaçatılı işletmeciden Alaçatıspor'a moral yemeği

Amatör Lig, Alaçatı, Pandemi, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alaçatılı işletmeciden Alaçatıspor'a moral yemeği - Son Dakika Spor


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