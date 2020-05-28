Alaçatılı işletmeciler "Önce sağlık" diyor - Son Dakika

Alaçatılı işletmeciler "Önce sağlık" diyor

Alaçatı Turizm Derneği (ATD) Başkanı Celal Bayraktaroğlu, Alaçatılı işletmeciler olarak "Önce sağlık" dediklerini vurgulayarak, "Bu süreçte misafirlerimize ve müşterilerimize en sağlıklı ve huzurlu ortamı sağlamak ilk hedefimizdir" dedi.

Alaçatılı işletmeciler

Alaçatı Turizm Derneği (ATD) Başkanı Celal Bayraktaroğlu, Alaçatılı işletmeciler olarak "Önce sağlık" dediklerini vurgulayarak, "Bu süreçte misafirlerimize ve müşterilerimize en sağlıklı ve huzurlu ortamı sağlamak ilk hedefimizdir" dedi.

Alaçatı Turizm Derrneğine üye olan oteller, restoranlar, kafeler ve dükkanların her zaman müşteri memnuniyetini ilk sıraya koyarak hareket ettiğini vurgulayan ATD Başkanı Bayraktaroğlu, "Bu süreçte misafirlerimize ve müşterilerimize en sağlıklı ve huzurlu ortamı sağlamak ilk hedefimizdir. Hazırlıklarımız yaparken en çok önem verdiğimiz konu ise, yoğun ve etkili eğitim programlarını tüm çalışanlarımıza ulaştırabilmektir" sözlerine yer verdi.

"Bu yıl kesintisiz 'eğitim, eğitim, eğitim' diyoruz"

Ticari şirketlerin uzman eğitmenleri ile online eğitimleri yoğunlukla düzenlemeye devam edeceklerinin altını çizen Bayraktaroğlu, "Bu yıl kesintisiz 'eğitim, eğitim, eğitim' diyoruz. Eğitimli personellerimizin işin kritik halkası olduğunu biliyor ve onlardan sorumluluklarını tam olarak gerçekleştirmelerini ve bir adım ileri giderek misafirlerimize de yol göstermelerini istiyoruz. Alaçatı'mızın bu konuda örnek belde olmasını hedefliyor, buna göre çalışıyoruz" diye kaydetti.

"Kırmızı çizgimiz: sağlık"

Çalışan ve halk sağlığının korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan ve bir kitapçık hazırladıklarını açıklayan Bayraktaroğlu, "Hazırladığımız kılavuz kitapçık ile tüm turizm sektörünün enfeksiyon kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını istedik. Bu kurallar aslında işletmeler kadar, yazın tadını çıkarmak isteyen misafirlerimiz için de geçerli. Huzurlu, mutlu ve güzel bir tatil için bu kurallara hepimiz harfiyen uyacağız" diye konuştu. - İZMİR

Alaçatı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alaçatılı işletmeciler 'Önce sağlık' diyor - Son Dakika Ekonomi

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